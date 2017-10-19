Poşet dolusu altın ve para beklerken toprakla karşılaştı

Alınan bilgiye göre, merkez Nilüfer ilçesinde polise başvuran R.Ş, kendisini başkomiser olarak tanıtan bir kişinin telefonla arayarak, "FETÖ'nün hesabına sizin hesabınızdan başkaları tarafından para aktarılıyor. Bu kişileri yakalamamız için bankada bulunan tüm paraları ve altınları alarak bize gelmeniz gerekiyor." dediğini bildirdi.



Polis ekipleri bunun üzerine R.Ş. ile irtibat kurarak, bu kişiyle iletişimini devam ettirmesini istedi. Ekiplerin uzaktan gözetimiyle R.Ş, dolandırıcının talimatıyla telefonu kapatmadan merkez Osmangazi ilçesindeki Sakarya Mahallesi'nde bulunan bir banka şubesine gitti. R.Ş, para ve altınlarını aldığını söylediği şüpheli tarafından 6. Ulu Sokak'a yönlendirildi.



R.Ş, para ve altın yerine toprak koyduğu poşeti, buluştuğu şüpheli Ender U'ya verdi. İçinde altın ve para olduğunu sandığı toprak dolu poşeti alıp, olay yerinden uzaklaşmaya çalıştığı sırada şüpheli Ender U, önceden önlem alan polis ekiplerince yakalandı.



Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.