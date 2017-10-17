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    Portre modu sonunda Galaxy S8'lere geliyor!

    Hürriyet Haber
    17.10.2017 - 07:42 | Son Güncelleme:

    Samsung'un amiral telefonlarından Galaxy S8'e artık neredeyse her çift kameralı telefonda standart bir özellik halini alan portre modu geliyor.

    Bir kullanıcı tarafından Galaxy S8 için portre modu sorusuna Samsung destek ekibinden sevindirici bir haber geldi.

    Google Pixel 2’de bu desteğin yer aldığını belirten kullanıcıya yanıt veren Samsung, kesinleşen bir durumun olmadığını ancak, bir sonraki güncelleme ile portre modunun Galaxy S8 ile buluşabileceğini ifade ediyor.

    Portre modu sonunda Galaxy S8lere geliyor

    Samsung’un üzerinde çalıştığı bu özelliği ne zaman kullanıcılar ile buluşturacağı bilinmiyor. Ancak, teknoloji devinin bu adımı ile Galaxy S8 ve S8 Plus kullanıcıları sevindireceğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

    Etiketler: telefon , galaxy s8 plus
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