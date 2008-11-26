Porto-kriz

Maç başlamadan spiker konuşmaya başlıyor. Ama ne konuşma. Yaşamak için soluklanmaya falan ihtiyacı yok. İster istemez sessiz seyrediyoruz maçı. Hani, İngilizce falan bi kanal bulsak anında transfer olacağız. Çare yok, radyoyu açtık, TV’de sol üstte çarpılanmış hoparlör işareti.

Başlamadan tadı kaçtı bi kere. Ama umutsuz da yaşanmıyor. Daha 4. dakikada Gökhan sağdan getirip Alex’e verince keyfimiz olmasa da hevesimiz geriye gelecek gibi. Gerçi Alex dağlara taşlara vuruyor ama olsun, iyi gidiyor Fener. Atar mı atar diyoruz, çayın tadı daha güzel gelmeye başlıyor.

H.Deniz Çekin yazıyor

19. dakika geliyor sonra. Mahalle maçında bile “çık olum kaleden” denir Volkan’a. Oynayanlar bilir, kimse kaleye geçmek istemez mahalle maçlarında. Ona rağmen denilir, o kadar kötü. Orta sert desen değil, havadan desen değil, kavisli desen değil, top ıslak değil. Yine de kaçabiliyor ellerinden Volkan’ın. Futbol mahkemesi olsa kimse inanmaz kaza olduğuna, taammüden gol yemekten en az 6 ay alır.

Seyirci susuyor, futbolcular oyundan düşüyor, ilave şekerlerin de çaya tat vermesi imkansız artık.

Elin oğlu baktı ki kroki vaziyetleri var, şaplağı indiriyor gecikmeden. 9 dakika sonrası yine aynı adam, Lisandro, bir sürü fenerlinin arasından topu kaleye yolluyor. Bizimkilerin elleri havada, sanki hentbol savunması. Kardeşim biriniz de elini kolunu kaldıracağına o enerjisini adama doğru hamle yapmaya harcasın.

Ölü toprağı. 5 dakika sonra Costa direğe vurdurmasa tribünde seyirci kalmayacak.

İkinci yarının hemen başında Güiza seyircinin zaten sadece önlerde kalan saçlarını iyice seyrekleştiriyor.

63 de Kazım, Boliç’in yıllar önce Manchester’ın evinde yenilmezliğini sona erdiren golünün benzerini atıyor. Rakibin ayağı araya girmese ne gol olur ne kasaba.

Kimsenin galibiyete inancı yok, sadece tabela değişiyor.

Portekiz takımı geçen sene İnönü’den çıktığı gibi sevinçle terk ediyor stadı. Maçtan sonra konuşan herkes

bu işi Arogones’ten daha iyi bildiğine karşı tarif edilemez bir kendine güven içinde.

Kabak ya Beşiktaş’ın başına patlayacak ya da dede Fener’den emekli olacak.