PortIco Quartet ile modern caz

Garanti Caz Yeşili konser serisi modern cazı folk, ambient ve synthpop’la buluşturan Londralı grup Portico Quartet ile devam ediyor. 2007’de çıkan ilk albümleri ‘Knee-Deep in the North Sea’nin ardından 2009’da ‘Isla’, 2012’de kendi adlarını verdikleri albümü, geçen aylarda ise ‘Art in the Age of Automan’i yayımlayan Portico Quartet, 4 Kasım Cumartesi saat 22.30’da yenilenen Zorlu PSM Studio’da sahneye çıkacak. İtalya konserinde yağan yağmurun ardından bir sütunlu giriş altında çalmaya mecbur kalan grup, ‘sütunlu giriş’ sözcüğünün İtalyancadan gelen karşılığı ‘Portico’yu da isimleri olarak benimsemeye karar vermişti.