Ara
MENÜ
Kitap Sanat Haberleri

KİTAP SANAT

    Haberler >Kitap Sanat>PortIco Quartet ile modern caz

    PortIco Quartet ile modern caz

    Hürriyet Haber
    03.11.2017 - 11:04 | Son Güncelleme:

    Modern cazı folk, ambient ve synthpop’la buluşturan Londralı grup Portico Quartet, 4 Kasım Cumartesi saat 22.30’da yenilenen Zorlu PSM Studio’da sahneye çıkacak.

    Garanti Caz Yeşili konser serisi modern cazı folk, ambient ve synthpop’la buluşturan Londralı grup Portico Quartet ile devam ediyor. 2007’de çıkan ilk albümleri ‘Knee-Deep in the North Sea’nin ardından 2009’da ‘Isla’, 2012’de kendi adlarını verdikleri albümü, geçen aylarda ise ‘Art in the Age of Automan’i yayımlayan Portico Quartet, 4 Kasım Cumartesi saat 22.30’da yenilenen Zorlu PSM Studio’da sahneye çıkacak. İtalya konserinde yağan yağmurun ardından bir sütunlu giriş altında çalmaya mecbur kalan grup, ‘sütunlu giriş’ sözcüğünün İtalyancadan gelen karşılığı ‘Portico’yu da isimleri olarak benimsemeye karar vermişti.

    Etiketler: Kitapsanat
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri