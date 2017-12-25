Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Portekizli Turist Trabzon'da Mescid-i Aksa maketine yaslanarak oturdu, ortalık karıştı

    Portekizli Turist Trabzon'da Mescid-i Aksa maketine yaslanarak oturdu, ortalık karıştı

    İHA
    25.12.2017 - 18:13 | Son Güncelleme:

    Trabzon Atatürk Alanı’nda geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Kudüs Mitingi sırasında alana kurulan Mescit-i Aksa maketine yaslanarak oturan ve vatandaşların uyarılarını anlamayan turiste çevredekiler tepki gösterdi. Olayın büyümesini ise Büyükşehir Belediyesi Zabıta ve polis ekipleri önledi.

    Portekizli bir turist bugün akşam saatlerinde Atatürk Alanı'nda, geçtiğimiz günlerde düzenlenen Kudüs Mitingi sırasında alana bırakılan Mescid-i Aksa maketine yaslanarak oturdu.

    Portekizli Turist Trabzonda Mescid-i Aksa maketine yaslanarak oturdu, ortalık karıştı

    Çevreden geçen vatandaşların uyarılarını anlamayan ve başka yere de oturmak istemeyen Portekizli turiste vatandaşlar tepkilerini arttırınca yakındaki Zabıta ve polis görevlileri gelerek duruma müdahale etti.

    Portekizli Turist Trabzonda Mescid-i Aksa maketine yaslanarak oturdu, ortalık karıştı

    Portekizli bayan turist, polis ve Zabıta ekiplerine rağmen bulunduğu yerden önce kalkmak istemedi. Ancak tepkilerin artması üzerine hemen yanındaki merdivenlere oturarak kalabalığa tepki gösterdi.

    Portekizli Turist Trabzonda Mescid-i Aksa maketine yaslanarak oturdu, ortalık karıştı

    Bu sırada Belçikalı ve Alman vatandaşı olduğu öğrenilen arkadaşları da gelerek durumu anlamaya çalışırken, polisler turistlere pasaport kontrolünde bulundu.

    İncelemenin ardından bir sorun yaşanmazken, vatandaşlar bir süre daha alanda durarak turist gruba tepkilerini sürdürdü.

    Trabzonlu vatandaşlar Mescid-i Aksa'nın maketine bile saygısızlığı kabul edemeyeceklerini belirttiler.

    Etiketler:
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri