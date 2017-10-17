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    Portekiz söndürülemiyor: 35 ölü

    Hürriyet Haber
    17.10.2017 - 00:07 | Son Güncelleme:

    PORTEKİZ’in orta kesimleri ve kuzeyinde hafta sonundan bu yana devam eden orman yangınlarında en az 35 kişi hayatını kaybetti.

    Yaralanan 56 kişiden 16’sının durumu da ciddi. Birçok kişiden ise haber alınamıyor. Ophelia Kasırgası nedeniyle oluşan rüzgârlar alevlerle mücadeleyi zorlaştırıyor. Yangına 6 bin itfaiye eri ve 1800 araçla müdahale ediliyor.

    Etiketler: Portekiz , yangın , gazetehaberleri
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