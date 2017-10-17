Portekiz söndürülemiyor: 35 ölü

Yaralanan 56 kişiden 16’sının durumu da ciddi. Birçok kişiden ise haber alınamıyor. Ophelia Kasırgası nedeniyle oluşan rüzgârlar alevlerle mücadeleyi zorlaştırıyor. Yangına 6 bin itfaiye eri ve 1800 araçla müdahale ediliyor.