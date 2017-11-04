PortakalSA

Bu ürünler arasında, portakal, mandalina, greyfurt ve limon gibi narenciye ürünleri yer alıyor.10 milyon TL’ye kurulan tesiste paketlenen narenciye ürünlerinin 30 ülkedeki Carrefoursa zincirlerine gönderilmesi planlanıyor. Carrefoursa Genel Müdürü Hakan Ergin, “Türkiye’de 49 milyon tona ulaşan yaş sebze meyvedeki atık zararı 25 milyon TL’ye ulaştı. Türkiye’de sebze meyve satışlarının büyük bir kısmı pazarlarda yapılıyor. Sebze ve meyvenin soğuk zincirle rafa kadar paketli olarak ulaştırılmasını öngören düzenleme ise haksız rekabete neden oluyor. Vergileri bir kesim fazla veriyor bir kesim az veriyor. Bu sistemin net olması lazım kayıt dışı olmaması gerekiyor. Ürünleri tarladan almaya mecburuz” dedi.

BAHÇEDEN MARKETE

Carrefoursa’nın davetlisi olarak gittiğimiz ‘Narenciye Projesi’nin tanıtımında konuşan Hakan Ergin, şu bilgileri verdi: “İlk olarak narenciye bahçelerinde yıllardan beri gelen usulü değiştirdik. Eskiden marketlerimizdeki narenciyeleri aracılar üzerinden ya da hallerden tedarik ederek tüketicilerimize ulaştırıyorduk. Artık makası elimize aldık, ürünleri direkt bahçe sahiplerinden alım garantisiyle satın alıp paketleme tesisimize getiriyoruz. Ürünleri paketleme tesisimizden depolarımıza, depolardan da marketlerimize sevk ediyoruz.”