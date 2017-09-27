Porsche'nin yeni 680 beygirlik hibrid otomobili ortaya çıktı!

Geniş yapısı sayesinde ailelerin oldukça rahat bir şekilde yolculuk yapabileceği otomobil, sunduğu yeniliklerin yanı sıra motor gücüyle ön plana çıkıyor. Gelin, şimdi Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo modelinin detaylarına yakından göz atalım.

Porsche Panamera ailesinin ilk hibrid üyesi!

Sport Turismo ile tasarımsal açıdan oldukça benzer bir yapıda olan otomobil, 550 beygir güç üreten 4 litrelik V8 içten yanmalı motorungücünü elektrikli motor ile harmanlayarak 680 beygir güce ve 850 nm torka ulaşıyor. 100 KM hıza yaklaşık 3.2 saniye gibi bir sürede çıkabilen otomobil, şehir içerisinde elektrikli motor ile büyük bir tasarruf sağlıyor.





shiftdelete'in haberine göre bataryaları maksimum güç ile 3 saate şarj olan araç, sadece elektrikli motoru kullanıldığında yaklaşık 50 km menzil sunuyor.

310 km/s maksimum hıza ulaşan dört çeker otomobilin, 100 KM’de ortalama yakıt tüketimi 3 litre gibi oldukça düşük bir seviyede.

Üç odacıklı hava süspansiyonu ve karbon seramik frenlerin yer aldığı otomobilde, 12.3 inç büyüklüğünde dokunmatik bir ekran bulunuyor.

2018 yılında satışa sunulacak olan Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo için başlangıç fiyatı, 188.900 dolar olarak belirlendi.