Porsche’nin eski yöneticisi tutuklandı

MÜNİH Savcılığı tutuklama kararı çıkarmak için hakime başvurdu. Hakim de Hatz hakkında tutuklama kararı verdi ve Porsche’nin eski yönetici tutuklanıp cezaevine konuldu. Hatz, 2015 yılına kadar Porsche yönetim kurulu üyeliğinden ayrılmıştı.

2015 yılında Volkswagen’ın (VW) dizel araçlarında emisyon ölçüm programlarında manipülasyon yaptığı ortaya çıkmıştı. Hatz VW’nin eski şefi Martin Winterkorn’un en güvendiği isimlerden biriydi. Hatz skandalın patlak vermesinin ardından Porsche yönetim kurulu üyeliğinden anlaşarak ayrıldı. Anlaşma çerçevesinde Hatz 13 milyon euro tazminat almıştı.