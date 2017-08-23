Önce eve girip anahtarları aldılar sonra lüks otomobili çaldırlar

İstanbul Başakşehir’de girdikleri evdeki ziynet eşyalarını çalıp, evden aldıkları anahtarla lüks otomobili çalarak kaçmaya başlayan hırsızlarla polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Sultanbeyli’ye kadar süren kovalamacada hırsızlardan biri, polisin aracın lastiğine ateş açması sonucu kıskıvrak yakalandı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Sultanbeyli Abdurrahman Gazi Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde 2 hırsız Başakşehir’de bir eve girdi. Hırsızlar buradaki ziynet eşyalarını çalmalarının ardından evin önünde park halinde olan lüks otomobilin de anahtarını aldı.





Çaldıkları araca binen hırsızlar ardından hızla kaçmaya başladı. Durumu fark eden ev sahibinin ihbarı üzerine polis ekipleri, araçla kaçan hırsızlara “dur” ihtarında bulundu. İhtara uymayan hırsızlar kaçmaya başlayınca polis ekipleri önce havaya ardından da hırsızların lastiğine ateş açtı. Lastiği patlayan aracı cadde üzerinde bırakarak yaya olarak kaçan hırsızlardan biri kaçarken diğeri hırsız aracı kovalayan Ataşehir ve Sultanbeyli polisi tarafından kıskıvrak yakalandı.



Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusunda kimliğinin A.Ç. olduğu öğrenilen ve üzerinden 1 adet ruhsatsız tabanca çıkan hırsız gözaltına alınırken, araçtaki ziynet eşyaları da ele geçirildi. İncelemelerin ardından araç, 15 Temmuz Yedi Emin Otoparkına çekildi.