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    Önce eve girip anahtarları aldılar sonra lüks otomobili çaldırlar

    İSTANBUL (İHA)
    23 Ağustos 2017 - 14:19Son Güncelleme : 23 Ağustos 2017 - 14:50

    İstanbul'da yaşanan hırsızlık olayı pes dedirtti. Önceli evdeki ziynet eşyalarını çalan hırsızlar ardından evde bulunan araba anahtarını da alarak, ev sahiplerinin lüks otomobillerini de çaldı. İhbar alan polisler ve hırsızlar arasında kovalamaca yaşandı..

    İstanbul Başakşehir’de girdikleri evdeki ziynet eşyalarını çalıp, evden aldıkları anahtarla lüks otomobili çalarak kaçmaya başlayan hırsızlarla polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Sultanbeyli’ye kadar süren kovalamacada hırsızlardan biri, polisin aracın lastiğine ateş açması sonucu kıskıvrak yakalandı.

    Olay, dün saat 23.30 sıralarında Sultanbeyli Abdurrahman Gazi Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde 2 hırsız Başakşehir’de bir eve girdi. Hırsızlar buradaki ziynet eşyalarını çalmalarının ardından evin önünde park halinde olan lüks otomobilin de anahtarını aldı.

    Önce eve girip anahtarları aldılar sonra lüks otomobili çaldırlar

    Çaldıkları araca binen hırsızlar ardından hızla kaçmaya başladı. Durumu fark eden ev sahibinin ihbarı üzerine polis ekipleri, araçla kaçan hırsızlara “dur” ihtarında bulundu. İhtara uymayan hırsızlar kaçmaya başlayınca polis ekipleri önce havaya ardından da hırsızların lastiğine ateş açtı. Lastiği patlayan aracı cadde üzerinde bırakarak yaya olarak kaçan hırsızlardan biri kaçarken diğeri hırsız aracı kovalayan Ataşehir ve Sultanbeyli polisi tarafından kıskıvrak yakalandı.

    Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusunda kimliğinin A.Ç. olduğu öğrenilen ve üzerinden 1 adet ruhsatsız tabanca çıkan hırsız gözaltına alınırken, araçtaki ziynet eşyaları da ele geçirildi. İncelemelerin ardından araç, 15 Temmuz Yedi Emin Otoparkına çekildi.

    Etiketler: istanbul , Başakşehir , hırsızlık , lüks araç
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