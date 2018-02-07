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Porsche elektrikmi araçlar için 6 milyar Euro harcayacak

hurriyet.com.tr
07.02.2018 - 10:33 | Son Güncelleme:

Alman spor otomobil devi Porsche ürün gamını büyük ölçüde elektrikli hale getirmeye hazırlanıyor. Spor otomobil üreticisi, 2022 yılına dek, hibrit ve tümüyle elektrikli otomobiller de dahil olmak üzere elektromobiliteye toplamda 6 milyar Euro’nun üzerinde yatırım yapacak.

Bu karar, Porsche AG Denetim Kurulu’nun son toplantısında alındı. Porsche AG İcra Kurulu Başkanı Oliver Blume, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Elektromobilite alanındaki yatırımlarımızı ikiye katlayıp, 3 milyar Euro’dan 6 milyar Euro’nun üstüne çıkarıyoruz.

Yanmalı motorlara sahip modelleri geliştirmeye devam etmekle beraber, aldığımız bu karar gelecekte şirketin izleyeceği yolu belirlemek konusunda büyük öneme sahip.”

DÖNÜŞÜME 1 MİLYAR EURO

Maddi varlıklara 3 milyar Euro, geliştirme maliyetlerine de 3 milyar Euro üzerinde yatırım yapacak olan şirketin bu yöndeki planları büyük oranda hız kazanacak.

Porsche elektrikmi araçlar için 6 milyar Euro harcayacak

3 milyar Euroluk ilave yatırım kapsamında, Mission E versiyonlarının ve türevlerinin geliştirilmesine yaklaşık 500 milyon Euro, mevcut ürün gamının elektrikli ve hibrit modellere dönüşümüne yaklaşık 1 milyar Euro, tesis gelişimine birkaç milyon Euro harcanacağı gibi, 700 milyon Euro da yeni teknolojiler, şarj altyapısı ve akıllı mobilite alanlarında yapılacak yatırımlar için kullanılacak.

Etiketler: Büyük yatırım
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