Porsche elektrikmi araçlar için 6 milyar Euro harcayacak

Bu karar, Porsche AG Denetim Kurulu’nun son toplantısında alındı. Porsche AG İcra Kurulu Başkanı Oliver Blume, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Elektromobilite alanındaki yatırımlarımızı ikiye katlayıp, 3 milyar Euro’dan 6 milyar Euro’nun üstüne çıkarıyoruz.

Yanmalı motorlara sahip modelleri geliştirmeye devam etmekle beraber, aldığımız bu karar gelecekte şirketin izleyeceği yolu belirlemek konusunda büyük öneme sahip.”

DÖNÜŞÜME 1 MİLYAR EURO

Maddi varlıklara 3 milyar Euro, geliştirme maliyetlerine de 3 milyar Euro üzerinde yatırım yapacak olan şirketin bu yöndeki planları büyük oranda hız kazanacak.

3 milyar Euroluk ilave yatırım kapsamında, Mission E versiyonlarının ve türevlerinin geliştirilmesine yaklaşık 500 milyon Euro, mevcut ürün gamının elektrikli ve hibrit modellere dönüşümüne yaklaşık 1 milyar Euro, tesis gelişimine birkaç milyon Euro harcanacağı gibi, 700 milyon Euro da yeni teknolojiler, şarj altyapısı ve akıllı mobilite alanlarında yapılacak yatırımlar için kullanılacak.