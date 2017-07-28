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Porsche 22 bin aracını geri çağıracak

AA
28 Temmuz 2017 - 09:37Son Güncelleme : 28 Temmuz 2017 - 09:37

Almanya Ulaştırma Bakanı Alexander Dobrindt, Porsche Cayenne’in 3 litrelik TDI modellerinde emisyon değerlerini olduğundan düşük gösteren yasa dışı yazılım kullanıldığını ve 22 bin aracın geri çağırılacağını açıkladı.

BAKAN Dobrindt, Berlin’de gazetecilere yaptığı açıklamada, söz konusu araçların trafik tescilinin durdurulduğunu ve Alman lüks otomobil üreticisinin Avrupa genelinde 22 bin aracı geri çağıracağını ifade etti. Porsche’nin geri çağırma maliyetinin yüzde 100’ünü karşılayacağını belirten Dobrindt, “Bu araçlar, modern emisyon kontrol teknolojisi ile donatılmış, bu nedenle bu araçların teknik olarak emisyon limitlerine sadık kalabildiklerini düşünüyoruz ve bu nedenle Porsche’un, yazılımı kanunlara uygun hale getirecek bir konumda olacağına inanıyoruz” dedi.

Porsche 22 bin aracını geri çağıracakAlmanya Ulaştırma Bakanı Alexander Dobrindt

PORSCHE İLK GERİ ÇAĞIRAN DEĞİL
Almanya’nın önemli otomobil markaları, son dönemde egzoz emisyon testlerinde değerleri düşük gösteren hileli yazılım kullanma iddialarıyla gündemden düşmüyor.
İlk emisyon skandalı, bünyesinde Volkswagen, Audi, Porsche, Bentley, Lamborghini, Seat ve Skoda markaları bulunan Volkswagen Grubu’nda patlak verdi. Grup, dizel araçlardaki egzoz emisyon testi skandalı nedeniyle uzun süre gündemi meşgul etti.
Ardından, söz konusu yazılımın diğer bazı Alman otomobillerinde de kullanıldığı tespit edildi.

Etiketler: Alexander Dobrindt , Porsche , ALMANYA
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