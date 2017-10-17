Pornocu, Trump’a karşı ödül koydu

ABD Başkanı Donald Trump’a porno dergisi Hustler’ın kurucusu ve yayıncısı Larry Flynt savaş açtı. Larry Flynt, Trump’ın görevden alınmasına yönelik soruşturma başlatacak bir delil sunana 10 milyon dolar ödül vermeyi vaat etti.
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