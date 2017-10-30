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    Porno yıldızı el örgüsü kitabı çıkardı, piyasaya çıkmadan kapışıldı

    Hürriyet Haber
    30.10.2017 - 08:28 | Son Güncelleme:

    Porno yıldızı Bobbi Eden, el örgüsü kitabı çıkardı. Kitabın ilk baskısı ön siparişte tükendi.

    Hollanda asıllı ABD’li porno yıldızı Bobbi Eden, el örgüsü kitabı çıkardı. Eden, porno filmlerinde oynadığı dönemlerde kendisini en fazla mutlu hissettiren şeyin örgü örmek olduğunu söyledi.

    Eden tarafından kaleme alınan, iyi bir örgü için ipuçları ve modellerin yer aldığı “Iedereen kan haken” (Herkes örgü örebilir) adlı kitap, Hollanda’da basıldı. Geçen Salı günü Utrecht kentindeki KeaDoe hobi fuarında tanıtımı yapılan kitabın ilk baskısı, henüz piyasaya sürülmeden ön siparişle tükendi.

    Bobbi Eden, Twitter hesabında yayıncısının kendisini arayarak ikinci baskıya geçtiklerini söylediğini duyurdu.

    Porno yıldızı el örgüsü kitabı çıkardı, piyasaya çıkmadan kapışıldı

    Etiketler: son dakika , haber , haberler
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