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    Porno sitelere telefonundan girenler yandı! Aman dikkat...

    Hürriyet Haber
    10.09.2017 - 10:48 | Son Güncelleme: 10.09.2017 - 10:48

    Porno yayınları telefondan izleyenlere kötü haber... İngiltere merkezli bir güvenlik şirketi tarafından cinsel içerikli yayın yapan sitelerde yapılan araştırma büyük bir riski ortaya koydu. Söz konusu cinsel içerikli sitelerin dörtte birinde kişisel bilgileri ele geçirebilecek zararlı yazılımlar çıktı.

    Merkezi İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Wandera isimli şirket, mobil cihazlardaki zararlı yazılımların 4'te 1'inin +18 sitelerden bulaştığını belirtti. Araştırmaya göre; cep telefonundan porno izlemek, geleneksel masaüstü bilgisayarlardan porno izlemeye göre çok daha riskli.

    Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre Wandera şirketi, bilhassa Android işletim sistemi kullanan cep telefonlarının masaüstü bilgisayarlar kadar güvenli olmadığını ve internet korsanlarının kolayca suistimal edebileceği sayıf noktalar bulunduğunu açıkladı.

    Kişisel bilgi güvenliği açısından da porno video izlenen sitelerin en az güvenilir kategoride olduğu ortaya çıktı. Araştırma yetişkin içerik sunan 50 siteden 40'ıdaki bilgilerin ortaya çıkabileceğini gösterdi. Eylül 2016'da meşhur bir porno sitesine üye 800 bin kullanıcının kişisel bilgileri ifşa olmuştu.

    Etiketler: porno , internet , telefon , seks
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