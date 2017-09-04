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    Porno sitelerdeki büyük tehlike!

    hurriyet.com.tr
    04.09.2017 - 01:09 | Son Güncelleme: 04.09.2017 - 01:16

    Güvenlik şirketi Wandera, cinsel içerikli yayın yapan sitelere ilişkin bir araştırma yaparak, mobil cihazlardan porno izleyenlere yönelik riskleri ortaya koydu. Söz konusu sitelere girenler dikkat: Kişisel bilgileriniz ifşa olabilir.

    Merkezi İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan şirket, mobil cihazlardaki zararlı yazılımların 4'te 1'inin +18 sitelerden bulaştığını belirtti. Araştırmaya göre; cep telefonundan porno izlemek, geleneksel masaüstü bilgisayarlardan porno izlemeye göre çok daha riskli.

    Wandera şirketi, bilhassa Android işletim sistemi kullanan cep telefonlarının masaüstü bilgisayarlar kadar güvenli olmadığını ve internet korsanlarının kolayca suistimal edebileceği sayıf noktalaru bulunduğunu açıkladı.

    Kişisel bilgi güvenliği açısından da porno video izlenen sitelerin en az güvenilir kategoride olduğu ortaya çıktı. Araştırma yetişkin içerik sunan 50 siteden 40'ıdaki bilgilerin ortaya çıkabileceğini gösterdi. Eylül 2016'da meşhur bir porno sitesine üye 800 bin kullanıcının kişisel bilgileri ifşa olmuştu.

    Etiketler: porno sitesi , porno , Wandera
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