‘Popülizme karşı sandığa gidelim’

ERFOLGSFAKTOR Frau’dan yapılan açıklamada, ‘kadınların zorlu mücadeleler vererek elde ettikleri oy hakkını yeterince kullanmadıkları, 1953 yılından bu yana kadınların seçime katılım oranının, erkeklerden daha düşük olduğu’ hatırlatıldı.

Almanya toplumunun yarısından çoğunun kadın olmasına rağmen Federal Meclis’te yüzde 31.7 oranıyla temsil edildikleri, yeni seçilecek mecliste bu oranın daha da düşük olma riskinin bulunduğu dile getirilen açıklamada, şöyle denildi:

“Almanya çapında sağcı ve ırkçı söylemleri olan partileri seçenlerin büyük oranı erkekler. Kadınların oy kullanma oranı yükselmedikçe bu sonuçların daha kötüye gitme tehlikesi yüksek. Sağ popülizme karşı sadece bir seçeneğimiz var; o da seçime gitmek!“

‘BİR OY, BİR OYDUR!’

“Bir oy, bir oydur!” denilerek kadınların sandığa davet edildiği açıklamada, “Oyunuzu cinsiyet eşitliği ve çeşitlilikten, çoğulculuk ve saygıdan, hoşgörü ve insanlıktan ve demokratik toplumdan yana kullanın. Dargörüşlülüğün, hoşgörüsüzlüğün, ırkçılığın olduğu yerde kadın hakları da tehlikededir” denildi.

MENZEL’DEN UYARI

Erfolgsfaktor Frau’da yer alan Kuzey Bavyera Türk-Alman Kadınlar Kulübü Başkanı Gülseren Suzan Menzel de, “Almanya’da yaşayan biz Türkiye kökenli kadınlar, kendimizi anne ve babası sürekli ağız kavgası yaparak, ayrılmanın eşiğine gelmiş çocuklar gibi hissediyoruz ve bu duruma çok üzülüyoruz. Onların anlaşmasını istiyoruz. Ancak sonucu ne olursa olsun, her iki tarafla da bağlantımızın kopmasını kesinlikle istemiyoruz” dedi.