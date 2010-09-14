Popov tam isabet

Bu sezon Gaziantepspor sahaya çıkan kadrosu itibarıyla bakıldığında, kaybetmesine rağmen ilk kez “Kazanmak için çıktılar” dedirtti. Beto, Cesar, Popov, Olcan ve Zurita gibi golü her zaman düşünebilen ve koklayan ayakların aynı anda sahada olması, bu maçta Galatasaray’ın işinin kolay olmadığının göstergesiydi. Nitekim Popov kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda işin artistliğine kaçıp ayağının dış üstüyle vurmasa, Gaziantep devre arasında soyunma odasına önde girebilirdi.

İlk yarıda dikkat çeken bir başka pozisyon da 42. dakikada Baros’un Karcemarskas’a yaptığı hareket, daha doğrusu attığı dirsekti. Bu pozisyonda hareketi yapan topçunun adı Baros değil Barış olsa kırmızıyı yerdi.

Gaziantep’te Popov ilk maçında döktürürken, Galatasaray’ın yenilerinden pek bir elektrik alamadık. Popov’un performansı bize “ilk maçtır, takıma ve arkadaşlarına ısınmamıştır” bahanesinin de pek geçerli olmadığını gösterdi. İlk maçta da olsa oynayan oynuyor demek ki?

Bu arada Galatasaray’ın ilk yarıda zorlanmasının en büyük sebeplerinden birisi de, atak tercihlerini hep Gaziantep’in sol, kendilerinin sağ kanadından yapmalarıydı. Gaziantep’in solu hem savunma hem de ofans olarak İvan, Emre, Olcan ve zaman zaman da Zurita’nın katkısıyla bence Türkiye’nin en iyi sol kanadı. Bunu İsmail’in Beşiktaş’a gidişi bile değiştiremedi. Galatasaray bu kanattan saldırdıkça duvara çarpıp geri döndü. Oysa rakibin sağından ve özellikle de Kewel ile gelişen ataklar tehlike yarattı.

Gaziantep sol kanadını öyle bir kilitledi ki Galatasaray bu kanatta ancak öne geçip de İvan ileri çıkmaya başlayınca top sürebildi. Zaten ikinci yarı başlarken sağdaki madeni keşfeden Galatasaray teknik ekibi, oyunu bu kanada yıkınca, hem pozisyon hem de penaltıdan bir gol buldu.

Böyle bir maçta Galatasaray’ın öne geçtikten sonra bile oyunu açamamış olması onlar adına olumsuz bir sinyal. Üstelik Gaziantep biraz şanslı olsa özellikle ikinci yarıda gol ya da goller bulabilirdi. Bu oyunu ile Gaziantep taraftarın özlediği günlere yaklaştığını gösterirken, Galatasaray taraftarının iyi oyun özlemi biraz daha uzun sürecek gibi.