 Pop yıldızlarının oynadığı 5 film sahnesi

David Bowie'nin saçları ve "Labyrinth"
Sahne performansı sırasında da bize başka bir dünyadanmiş izlenimi veren Bowie beyazperdede de karşımıza şaşırtmayan bir rolle çıkıyor. Jim Henson’un Labyrinth filminde Goblin Kralı Jareth’e dönen voodoo görüntüsüyle bizi hiç şaşırtmayan David Bowie maskesinin altından aynı uzaylı görüntüsüyle ‘Merhaba’ diyor.
"The Witches of Eastwick"te de muhteşem görünen Cher
Burlesque’deki Christina Aguilera’dan daha fazla konuşulacak bir pop yıldızı performansı varsa o da kuşkusuz Cher’in The Witches of Eastwick’teki kusursuz oyunculuğudur. Tabii ki Cher’i başka çok iyi filmlerden de biliyoruz ama Jack Nicholson gibi bir ustanın karşısında gram pot kırmadan oynanan oyunculuk da takdire şayan.
"Moulin Rouge" daki halüsinojenik Tinkerbell’i oynayan Kylie Minogue
Moulin Rouge’da Ewan McGregor’un fantazmik bir müzik eşliğinde içki şişesinden çıkan çıkan periyi izlediği sahneyi hatırlıyor musunuz? İşte o ‘The Sound of Music’de serenat yapmak için canlanan Tinkerbell, Kylie Minogue’un ta kendisi. Ne kadar da peri bir kadın gerçekten!
Michael Jackson, "Man in Black"de iş ararken
İlk Man in Black filminden sonra Michael Jackson yönetmen Barry Sonnenfeld’I arayıp kendisinin bu filmde yer almak istediğini söylemiş. Bunun üzerine yönetmen bu filmin bir komedi filmi olduğunu söylediği halde üzerine ısrar gelince filmin ikincisinde Michael Jackson makyaksız bir şekilde iş isteyen bir uzaylı rolünü kapmış. Bu onun aslında ne kadar esprili ve kendisiyle dalga geçebilen biri olduğunu gösteriyor.
Tina Turner'ın "Mad Max Beyond Thunderdome" makyajsız oynaması
Tina Turner kimdir yeni nesil pek bilmeyebilir ama bilmeyenler lütfen google’lasın. Kendisi inanılmaz fiziği ve sesi ama bir o kadar korkunç suratıyla esip gürlemiş bir divadır. Bunun farkında olan Hollywood ona en uygun film olan Mad Max’te rol vermiş ve makyaj parasından yırtmıştır. Hatta kostümü de Tina Turner evden getirmiş olabilir.
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