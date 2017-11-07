Sia'dan şantajcılara cesur yanıt: İşte çıplak fotoğrafım, hem de bedava!

Dünyaca ünlü yıldız Sia, şantajcıların planını sürpriz bir şekilde bozdu. Çıplak bir şekilde balkonda olduğu sırada çekilen bir fotoğrafını hem Twitter hem de Instagram hesabından paylaşan Sia, “Birileri açıkça benim çıplak fotoğraflarımı fanlarıma satmaya çalışıyor” diye yazdı.

Sia fotoğrafın altına, “Paranızı tutun, burada bedavası var” notunu düştü. Fotoğrafın açıklamasına, “Everyday is Christmas” da (Her gün Noel) yazan Sia, yeni çıkacak Noel albümünün adını eklemeyi de ihmal etmedi.

Birçok ünlü isim için ‘utanç verici’ sayılabilecek bir fotoğrafı açık yüreklilikle paylaşan ve şantajcıların planını bozan Sia, cesur adımıyla hayranlarından da büyük takdir topladı.

Sia’nın paylaşımı, 2 saatten az bir sürede 160 binden fazla beğeni alırken, fotoğrafa adeta yorum yağdı.

Sanatçının paylaştığı çıplak fotoğrafın, uzaktan ve izin alınmadan çekildiği düşünülüyor. Avustralya basını, fotoğrafları çeken paparazinin, ödeme yapacak kişiye 14 fotoğraf daha vermeyi taahhüt ettiğini yazdı.

Sahnede yüzünü sarı bir perukla gizleyen Sia’nın, paylaşılan fotoğrafta, çıplak şekilde sırtını güneşe döndüğü görülüyor.