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    Sia'dan şantajcılara cesur yanıt: İşte çıplak fotoğrafım, hem de bedava!

    Hürriyet Haber
    07.11.2017 - 11:32 | Son Güncelleme:

    Avustralyalı pop yıldızı Sia, kendisinin çıplak fotoğrafını çeken ve bunu ‘sızdırma’ tehdidiyle en yüksek fiyat verene satmaya hazırlanan bir paparazinin planını bozdu. Eline geçen çıplak fotoğrafını 3 milyondan fazla takipçisinin olduğu resmi Twitter hesabından paylaşan Sia, “Tasarruf edin, işte burada bedava” notunu düştü.

    Dünyaca ünlü yıldız Sia, şantajcıların planını sürpriz bir şekilde bozdu. Çıplak bir şekilde balkonda olduğu sırada çekilen bir fotoğrafını hem Twitter hem de Instagram hesabından paylaşan Sia, “Birileri açıkça benim çıplak fotoğraflarımı fanlarıma satmaya çalışıyor” diye yazdı.

    Siadan şantajcılara cesur yanıt: İşte çıplak fotoğrafım, hem de bedava

    Sia fotoğrafın altına, “Paranızı tutun, burada bedavası var” notunu düştü. Fotoğrafın açıklamasına, “Everyday is Christmas” da (Her gün Noel) yazan Sia, yeni çıkacak Noel albümünün adını eklemeyi de ihmal etmedi.

    Birçok ünlü isim için ‘utanç verici’ sayılabilecek bir fotoğrafı açık yüreklilikle paylaşan ve şantajcıların planını bozan Sia, cesur adımıyla hayranlarından da büyük takdir topladı.

    Sia’nın paylaşımı, 2 saatten az bir sürede 160 binden fazla beğeni alırken, fotoğrafa adeta yorum yağdı.

    Siadan şantajcılara cesur yanıt: İşte çıplak fotoğrafım, hem de bedava

    Sanatçının paylaştığı çıplak fotoğrafın, uzaktan ve izin alınmadan çekildiği düşünülüyor. Avustralya basını, fotoğrafları çeken paparazinin, ödeme yapacak kişiye 14 fotoğraf daha vermeyi taahhüt ettiğini yazdı.

    Sahnede yüzünü sarı bir perukla gizleyen Sia’nın, paylaşılan fotoğrafta, çıplak şekilde sırtını güneşe döndüğü görülüyor.

    Siadan şantajcılara cesur yanıt: İşte çıplak fotoğrafım, hem de bedava

    Etiketler: şantaj , çıplak fotoğraf
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