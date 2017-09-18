İlginç diyalog 'siz Serdar Ortaç mısınız?'

Fatsa’da bir otelde gerçekleşen konsere Fatsalılar büyük ilgi gösterdi. Konserinde siyasal mesajlar da veren Çelik, zaman zaman hayranlarıyla şakalaştı. "Var mı bir sorunu olan?" diye programına başlayan Çelik, izleyenlerden "Yok" cevabı alınca, "Her şey yolunda mı? Zaten ekonomik olarak hepimiz müreffeh bir toplum olmuş olarak yaşıyoruz. Zaten bir sıkıntımız yok" diye programına başladı.



Sevilen şarkılarını seslendiren Çelik’e dinleyenler de eşlik etti. Dinleyenlerin coşkulu bir şekilde kendisine eşlik etmesini isteyen Çelik, "Benim en çok sevdiğim şey katılımcı demokrasi. Hastayım bu lafa. Katılımcı demokrasi. Nerede gördülerse, kimse katılmıyor ama herkes konuşuyor" dedi.





Kendisine eşlik eden konuklar alkışlarıyla tempo tuttular. Zaman zaman izleyenlerine takılan Çelik, İzleyenler arasında yer alan yaşlı teyzeye kendisinin kim olduğunu sorunca, "Serdar Ortaç" cevabını alması salondakileri gülmekten kırdı geçirdi.



Çelik, "Teyzecim, rahatsız oluyorsan müziğimizden ilahi bile söylerim sana. Konservatuvarda onun eğitimini de aldım" dedi. Sahnede şarkılarını söylemeye devam eden sanatçıya Nehir adındaki küçük bir çiçek verdi. Nehir'e "Ben kimim?" diye soran Çelik, küçük kızın "Serdar Ortaç" diye cevap vermesi salonu kahkaha boğdu. Çelik, konserini söylediği hareketli ve slov şarkılarla sonlandırdı.