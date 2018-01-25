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    Ponzi Arzu mahkemede ağlayarak anlattı: 2 milyon liram olsa verir, çıkarım hapisten

    Hürriyet Haber
    25.01.2018 - 18:21 | Son Güncelleme:

    BURSA’da, ‘Ponzi’ olarak bilinen ‘birlikte iş kurma ve yardım bahanesiyle para toplama’ yöntemiyle 57 kişiyi 13 milyon lira dolandırdığı öne sürülen Arzu Mertkil (38), mahkemede ağlayarak yaptığı savunmasında, “Param olsa verip anlaşır, çıkarım hapisten” dedi.

    Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Arzu Mertkil, tutuksuz sanıklar G.Ş, S.Ç, S.T. ve R.A. ile mağdurlar katıldı. Duruşmada dinlenen müştekiler, Mertkil'e yüklü miktarda para verdiklerini öne sürerek şikâyetçi oldu.

    Savunma yaparken ağlayan Mertkil, “Ben dolandırıcı değilim. Bunu kimseye anlatamıyorum. 13 milyon lira dolandırdığımdan bahsediliyor. Bu kadar param olsa gelip bana ‘2 milyon lira ver, anlaşalım’ diyenlere bu parayı verir çıkarım hapisten" diye konuştu.

    Mahkeme heyeti, şahitlerin dinlenmesinin ardından sanıkların beraat ve tahliye taleplerini reddetti, duruşmayı erteledi.

    Görüştüğü kişileri "birlikte iş kurma ve yardım bahanesiyle para toplama ve getirisinin üzerinde gelir sağlama" vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla aranan Mertkil, Mustafakemalpaşa ilçesinde 11 Şubat'ta kendisine ait olmayan sürücü ehliyeti, kimlik ve 18 perukla yakalanmıştı. Peruk takarak kılık değiştirdiği ve vatandaşları dolandırdığı iddia edilen Mertkil, ‘Ponzi Arzu’ lakabıyla tanınıyor.

     

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    Etiketler: son dakika
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