Ponzi Arzu mahkemede ağlayarak anlattı: 2 milyon liram olsa verir, çıkarım hapisten

Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Arzu Mertkil, tutuksuz sanıklar G.Ş, S.Ç, S.T. ve R.A. ile mağdurlar katıldı. Duruşmada dinlenen müştekiler, Mertkil'e yüklü miktarda para verdiklerini öne sürerek şikâyetçi oldu.



Savunma yaparken ağlayan Mertkil, “Ben dolandırıcı değilim. Bunu kimseye anlatamıyorum. 13 milyon lira dolandırdığımdan bahsediliyor. Bu kadar param olsa gelip bana ‘2 milyon lira ver, anlaşalım’ diyenlere bu parayı verir çıkarım hapisten" diye konuştu.



Mahkeme heyeti, şahitlerin dinlenmesinin ardından sanıkların beraat ve tahliye taleplerini reddetti, duruşmayı erteledi.



Görüştüğü kişileri "birlikte iş kurma ve yardım bahanesiyle para toplama ve getirisinin üzerinde gelir sağlama" vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla aranan Mertkil, Mustafakemalpaşa ilçesinde 11 Şubat'ta kendisine ait olmayan sürücü ehliyeti, kimlik ve 18 perukla yakalanmıştı. Peruk takarak kılık değiştirdiği ve vatandaşları dolandırdığı iddia edilen Mertkil, ‘Ponzi Arzu’ lakabıyla tanınıyor.

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