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    Pompalı tüfekle eğlencenin ortasına daldılar

    Hürriyet Haber
    12.09.2017 - 15:42 | Son Güncelleme: 12.09.2017 - 16:24

    Konya’da bir düğünde oynayanların arasına dalarak pompalı tüfekle havaya ateş eden magandalar cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde, düğünde eğlenenlerin arasına pompalı tüfekle karışan iki kişi, oynayanları ve çevredekileri umursamadan havaya ateş ediyor. Şahıslar ellerinde tüfeklerle gezerken, eğlence devam ediyor. Bu sırada birkaç çocuğun da alana girerek oynadığı dikkat çekiyor. Farklı bir açıdan kaydedilen görüntüde ise duvarın yanında elinde tüfeklerle duran gençler ateş etmeye devam ediyor.

    Etiketler: konya , düğün , pompalı tüfek
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