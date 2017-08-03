MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Pompalı tüfekle asker uğurlama dehşeti: 5 yaşındaki Yıldızsu gözünü kaybedebilir

    Pompalı tüfekle asker uğurlama dehşeti: 5 yaşındaki Yıldızsu gözünü kaybedebilir

    İhsan YALÇIN/İSTANBUL,(DHA)
    03 Ağustos 2017 - 17:46Son Güncelleme : 03 Ağustos 2017 - 17:48

    Asker uğurlayan gruptaki bir kişi pompalı tüfeğin tetiğine bastı. Yıldızsu’nun da aralarında bulunduğu 5 kişi yerden seken saçmalarla yaralandı. Ama en ağır sonuç Yıldızsu’da gerçekleşti. 5 yaşındaki çocuğun sol gözünü kaybetme riski var. Saçmalar gözüne isabet ettiği sırada, torunu Yıldızsu’yu kucağında oturtan anneanne o anları DHA’ya anlattı.

    Eyüp’te gençlerin asker uğurlamasında kan aktı. Kalabalık bir grup, önceki gece askere gidecek arkadaşlarını uğurlamak için Karadolap Mahallesi’ndeki parkta toplandı. İddiaya göre, grup içinde bulunan M.K. ile Ö.A. pompalı tüfeklerle zaman zaman havaya ateş açtı. Asker uğurlamasının ardından grup dağılmaya başladı. M.K. çocuklarla dolu oyun alanının yanından geçtiği sırada pompalı tüfekle yere bir el ateş etti. Yerden seken saçmalardan dolayı parktaki bankta oturan 1’i çocuk 5 kişi yaralandı. O anlar parkın güvenlik kameralarına da yansıdı.

    Pompalı tüfekle asker uğurlama dehşeti: 5 yaşındaki Yıldızsu gözünü kaybedebilir


    YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

    Yaralılar Ferhat Turan, Ercan Turan, Kader Balkır, Yıldızsu Unus, İnci Kaya ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.Hastanede tedavisi süren yaralılardan 5 yaşındaki Yıldızsu Unus’un sol gözünü kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

    "YÜZDE 80-90 GÖZÜNÜ KAYBETME OLASILIĞI VAR"

    Yıldızsu’nun anneannesi Meryem Kaya o anları DHA’ya anlattı. Torunu kucağındayken olayın yaşandığını söyleyen Kaya, "Asker kutlaması saat 20.00’da başladı. 2 saat sürdü. Asker eğlencesi tamamen bitti. Gençler dağılmaya başladı. Bitmesiyle bizim kalkmamız bir olacaktı. O anda silah patladı, tam önümde oldu. Torunumun durumu iyi değil. Gözünü yüzde 80-90 kaybetme olasığı var. Doktorla konuştuk, öyle söyledi. Saçmalardan birini çıkardılar diğeri gözünün içinde. Bir ameliyat geçirdi, belki 10 ameliyat geçirebilir diyor" dedi.

    2 ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI

    Şüpheli M.K. ile Ö.A. ise Eyüp İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

    Etiketler: asker uğurlama , Silah , pompalı tüfek
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri