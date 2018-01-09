Pompalı katilin mesajı

ISPARTA Yalvaç'ta daha önce yeğenini kaçırdığı emlakçı Basri Akkuş’u (55) pompalı tüfekle başından vurup öldüren, bu sırada tesadüfen işyerinde bulunan Süleyman Demirel Üniversitesi Yalvaç Meslek Yüksekokulu öğrencisi Rukiye Z.’yi de (20) başından vurarak ağır yaralayan Murat Keklikoğlu (22) ve yanında bulunan Osman Gazi Kondal tutuklandı.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.