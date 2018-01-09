Pompalı katilin mesajı

ISPARTA Yalvaç'ta daha önce yeğenini kaçırdığı emlakçı Basri Akkuş’u (55) pompalı tüfekle başından vurup öldüren, bu sırada tesadüfen işyerinde bulunan Süleyman Demirel Üniversitesi Yalvaç Meslek Yüksekokulu öğrencisi Rukiye Z.’yi de (20) başından vurarak ağır yaralayan Murat Keklikoğlu (22) ve yanında bulunan Osman Gazi Kondal tutuklandı.

Keklikoğlu’nun silahlı saldırıdan önce çekilen, ön camında kocaman ‘bunalım’ yazılı otomobille verdiği poz dikkat çekti. Keklikoğlu ve Kondal Yalvaç Cezaevi'ne konuldu.