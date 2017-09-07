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    Pompalı ile ateş açan savcı ve hâkimin oğlu serbest

    Burcu PURTUL UÇAR/İSTANBUL
    07.09.2017 - 21:13 | Son Güncelleme: 07.09.2017 - 21:13

    Ataköy’deki savcı hakim lojmanlarının 7’inci katındaki evlerinden önceki akşam pompalı tüfekle kurşun yağdırarak dehşet saçan, 2 kişinin yaralanmasına neden olan 20 yaşındaki G.S.G. polisteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

    Bakırköy Adalet Sarayı’nda görevli Cumhuriyet Savcısı A.G. ile hâkime K.A.G.’nin oğlu olan G.S.G önceki gün saat 17.30 sıralarında Ataköy, 5’inci kısımdaki Kavaklı Parkta otururken, iddiaya göre yandaki kafede müşteri olarak bulunan bir kişinin yanındaki kız arkadaşına baktığını gördü. Kafe müşterisiyle yaşanan tartışmaya kafe çalışanları da dahil oldu. G.S.G. kafe çalışanları tarafından darp edildi.

    Bunun üzerine parkın karşısındaailesiyle yaşadığı 7’nci kattaki evine çıkan G.S.G. pencereden pompalı tüfekle parka ateş açtı. Olayda tüfekten çıkan saçmalarla 2 kişi yaralandı. Evde arama yapan polisler, kuru sıkı tabancaya ve dolu av fişeğine el koydu. G.S.G’nin kullandığı belirtilen pompalı tüfek evde bulunamadı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın olayla ilgili soruşturması devam ediyor. 

    Etiketler: gazetehaberleri , hakim , ateş
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