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    POMEM mülakat giriş sınavı için sınav yeri ve tarihi yayınlandı!

    Hürriyet Haber
    26.01.2018 - 14:10 | Son Güncelleme:

    POMEM 21. dönem mülakat sınavı için sınav giriş yerleri ve tarihi yayımlandı. Polis Akademisi tarafından açıklanan POMEM 21. dönem mülakat sınavı giriş yerleri ile adaylar, sınava dahil olacakları merkezi ve tarihleri görüntüleyebilecek. İşte, Ön Lisans ve Lisans mezunları için yayımlanan sınav giriş belgeleri ve detaylı bilgiler

    Polis Akademisi, 26 Ocak tarihinde adayların sınava gireceği yerleri açıkladı. Akademi, duyuruyu şu şekilde gerçekleştirdi;

    "21. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) Mülakat Giriş Sınavına Katılmaya Hak Kazanan Adayların Sınav Yerleri ile Tarihleri Açıklandı

    21. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında şahsen başvuruları kabul edilip, ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavı aşamasında başarılı olarak Mülakat Sınavı aşamasına girmeye hak kazanan adayların Mülakat Sınavına nerede ve hangi tarihte alınacaklarını T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir.
    Adaylar Mülakat Sınavına gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ve “Nüfus Cüzdanının” aslını yanlarında getireceklerdir.Ayrıca Sınav Giriş Belgesi üzerinde belirtilen sınav tarihi ile sınav yerinde hazır bulunacaklardır.

    Mülakat Sınavı sonuçları ileriki bir tarihte Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden adaylara duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

    Adayların Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmaları yasaktır."

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    Etiketler: son dakika
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