Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet >Gündem>POMEM başvuru şartları belli oldu... İşte 21. dönem POMEM adayları için aranan şartlar

    POMEM başvuru şartları belli oldu... İşte 21. dönem POMEM adayları için aranan şartlar

    Hürriyet Haber
    21.09.2017 - 21:14 | Son Güncelleme: 21.09.2017 - 21:14

    POMEM başvuru şartları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Ön lisans ve lisans mezunu adayların yapacağı 21. dönem POMEM başvuru şartları belirlendi. İşte, 21. dönem POMEM adayları için aranan şartlar.

    Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 21. dönem POMEM için lisans mezunu bin kadın ve 10 bin erkek ile ön lisans mezunu 200 kadın ve bin 800 erkek, toplam 13 bin polis memuru adayı için ön başvurular, 25 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında Polis Akademisi Başkanlığının "www.pa.edu.tr" adresinden online olarak alınacak.

    Açıklamada, POMEM adayları için aranan şartlar şöyle sıralandı:

    "31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmak, lisans mezunları için yapılan 2016 veya 2017 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az 60 ve üzeri puan, Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü eş veya çocuklarından ise 2016 veya 2017 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden KPSS P3 puan türünden en az 48 ve üzeri puan almış olmak, ön lisans mezunları için yapılan 2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı P93 puan türünden en az 70 ve üzeri puan, Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü eş veya çocuklarından ise 2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS P93 puan türünden en az 56 ve üzeri puan almış olmak."

    POMEM'de eğitim görecek öğrencilerin yemek, barınma ve sağlık giderlerinin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından karşılanacağı belirtilen açıklamada, sınava giriş koşulları, sınav takvimi ve diğer hususların, "www.pa.edu.tr" internet sitesinden ilan edileceği bildirildi.

    Etiketler: POMEM , POMEM başvuru , POMEM başvuru şartları
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri