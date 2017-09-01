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Polonyalı milyarder Bodrum koylarında

Hürriyet Haber
01.09.2017 - 11:10 | Son Güncelleme: 01.09.2017 - 11:19

MUĞLA’nın turizm cenneti ilçesi Bodrum’da tatil yapan milyarderler arasına Polonyalı Kulczyk Ailesi de katıldı. İki yıl önce Viyana’da yaşamını yitiren dünyaca ünlü Kulczyk Holding’in patronu Jan Kulczyk’ın eşi, kızı ve gelini yatın üzerinde bol bol güneşlendi, su sporları yaptı, eğlendi.

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  • Polonyalı milyarder Kulczyk Bodrum koylarında
  • Polonyalı milyarder Kulczyk Bodrum koylarında
  • Polonyalı milyarder Kulczyk Bodrum koylarında
  • Polonyalı milyarder Kulczyk Bodrum koylarında

Polonya’daki zenginler listesinin en üstünde yer alan ve iki yıl önce Viyana’da rahatsızlığı nedeniyle 65 yaşında vefat eden Kulczyk Holding’in patronu Jan Kulczyk’nin moda tasarımcısı eşi 58 yaşındaki Grazyna Kulczyk, kızı Dominika Kulczyk ve gelini Harice Kulczyk, tatil için Yunanistan’ın Tilos adasından Bodrum’a geldi. Yalıkavak Mahallesi’ndeki Küdür Yarımadası açıklarına demirleyen 90 metre uzunluğunda, 180 milyon euro değerindeki ’Phoenix2’ adlı yat ile gelen milyarder aile yatın üzerinde bol bol güneşlendi, su sporları yaptı. Çocuklar ise yatın arkasında kurulan su parkında ve kaydırakta eğlendi.

Kulczyk Ailesi’nin 5 gün Bodrum ve koylarında kaldıktan sonra tatillerini tekrar Yunan adalarında sürdürecekleri belirtildi.

 

Etiketler: polonyalı milyarder , Jan Kulczyk , Kulczyk holding
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