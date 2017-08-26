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    Polonya, Macron’un o sözleri çin Fransa’ya nota verdi

    AA
    26 Ağustos 2017 - 11:45Son Güncelleme : 26 Ağustos 2017 - 11:45

    Polonya’nın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Polonya’ya ilişkin açıklamaları nedeniyle Fransa’ya nota verdiği bildirildi.

    POLONYA Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Fransa’nın Varşova Büyükelçiliği Maslahatgüzarının Bakanlığa çağırıldığı belirtilerek, “Polonya Devlet Başkanı Sözcüsü Marek Megierowski tarafından ‘Macron’un kibirli sözleri’ dolayısıyla Polonya hükümetinin memnuniyetsizliği maslahatgüzara bildirildi” ifadesi kullanıldı.
    Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un, Bulgaristan ziyaretinde, “Varşova hükümeti kendini Avrupa’dan uzaklaştırıyor” şeklindeki sözleri tepkiyle karşılanmış, Polonya Başbakanı Beata Szydlo da Emmanuel Macron’un siyasette tecrübesiz olduğunu belirterek, “(Macron’un) Kibirli açıklamaları siyasetteki tecrübesizliği olarak görülebilir” değerlendirmesinde bulunmuştu.
    Szydlo ayrıca, “Sayın başkana ülkesine konsantre olmasını tavsiye ediyorum. Belki o zaman Polonya’nın vatandaşlarına sunduğu ekonomik sonuçları ve güvenlik seviyesini o da kendi vatandaşlarına sunabilir” demişti.

    ‘MACRON, BÖLGEDE NE OLDUĞUNU BİLMİYOR’

    Polonya Dışişleri Bakanı Witold Waszczykowski ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Romanya Dışişleri Bakanı Teodor Melescanu ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in katıldığı ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, Polonya’nın Avrupa’da yalnızlaşmadığını savunmuştu. Waszczykowski, “Bugün önemli bir buluşmanın ev sahipliğini yapıyoruz. Görünen şu ki, Sayın Başkan Macron haberleri takip etmiyor ve Avrupa’nın bu bölgesinde ne olduğunu bilmiyor. Tabii bazen böyle şeyler de olabilir” ifadelerini kullanmıştı.

    Etiketler: FRANSA , Polonya , Nota , Macron
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