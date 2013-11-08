Poliüretan & Kompozit Fuarı

Poliüretan ve Kompozit Sanayilerinin Avrasya’daki en büyük buluşması olan Putech Eurasia & Eurasian Composites Show 2013, 14-16 Kasım’da İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşecektir. Bu büyük buluşmaya hepiniz davetlisiniz…



Poliüretan kimyasallar, poliüretan kaplama ve yapıştırıcılar, poliüretan kalıp ve sistemler, poliürea uygulamalar, RIM-integral poliüretan sistem ürünlerinin sergileneceği 3. Poliüretan Sanayi Fuarı Putech Eurasia ve eş zamanlı olarak düzenlenecek, Kompozit Kimyasallar, ara ürünler, makina ekipman ve nihai ürünlerin sergileneceği, Kompozit Sanayi ve Üretim Teknolojileri Fuarı Eurasian Composites Show 2013 kapılarını 14-16 Kasım 2013 tarihinde İstanbul Fuar Merkezi 9. ve 10. Salonlarda açmaya hazırlanıyor.



2011 yılına göre %25 büyüyerek yoluna devam eden poliüretan sektörünün buluşma noktası, bünyesine kompozit sanayini de katarak %50’nin üzerinde yabancı katılımcı oranıyla 2013 senesinde bölgesinin en önemli “Poliüretan ve Kompozit Platformu” olma yolunda hızla ilerliyor.



Kimya alanında düzenlediği çeşitli fuarlarla adını sektörde duyuran Artkim Fuarcılık tarafından düzenlenen bu iki fuar, yerli ve yabancı sektör profesyonellerini aynı çatı altında birleştirerek sektörün nabzını tutmakta ve sektördeki firmaların en etkili biçimde tanıtılmasına aracılık ederek yeni anlaşmalar, yeni açılımlar ve yeni iş ortaklıkları kurulmasına olanak sağlamaktadır.



Fuarı ziyaret edenler dünyanın dört bir yanından gelen katılımcıları standlarında ziyaret ederek, taşımacılık ve otomotiv sanayi, mobilya sektörü, yapı-inşaat ve izolasyon sektörü, soğutma sektörü, ayakkabı ve terlik sektörü, kaplama ve yapıştırıcılar, biomedikal uygulamalar, tekstil sektörü, oluklu mukavva, demir-çelik sektörü, enerji sektörü, madencilik sektörü, PU uygulamalar, havacılık-uzay-savunma sanayi, ev aletleri ve iş ekipmanları (imalat sanayi), tüketim malları ve spor-eğlence sektörü, korozyon dayanımlı ürünler, elektrik-elektronik sektörü, denizcilik sektörü, askeri uygulamalar, tarım-gıda sektörü vb. birçok ana sektöre hammadde, sistem, makine, ekipman ve teknoloji tedarik eden üretici ve distribütör firmalar ve diğer kurumsal müşterileri ile fuar boyunca görüşme fırsatı yakalamanın yanı sıra, fuar alanında kurulan Workshop Alanında yerli ve yabancı katılımcı firmalar ve üniversiteler tarafından gerçekleştirilen sunumlara katılarak teknik bilgi edinme şansı yakalayıp, yine fuar merkezinde oluşturulan Showroom alanında Poliüretan ve Kompozit Nihai Ürünlerinden oluşan sergiyi görme fırsatı elde edeceklerdir.



Siz de Poliüretan ve Kompozit Sanayilerinin bu büyük buluşmasında yer almak, fuara katılan firmaların yeni ürünlerini tanımak, en yeni üretim ekipmanlarını, teknolojilerini görmek ve sektörel bağlantılarınızı ve birikiminizi güçlendirmek istiyorsanız Putech Eurasia & Eurasian Composites Show 2013’ü kaçırmayın!

Detaylı Bilgi ve Ücretsiz Online Davetiye için:

www.putecheurasia.com

www.eurasiancomposites.com



