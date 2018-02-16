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    Politik gelişmeler öğrencilerin ülke tercihini etkiliyor

    Hürriyet Eğitim
    16.02.2018 - 15:28 | Son Güncelleme:

    Avrasya Yükseköğretim Zirvesi’nde uluslararası öğrenci hareketliliğini nelerin etkilediğinin tartışıldığı panelde konuşan ETS Global’dan Maria Victoria Calabrese Gomez’e göre, son zamanlarda öğrenci hareketliliğini belirleyen en önemli etkenlerden biri politik gelişmeler. Öğrenci hareketliliğinde ABD ve İngiltere’nin liderliğini kaybetmeye başladığını söyleyen Gomez, “Sebep olarak ABD’de Trump faktörünün, İngiltere’de ise Brexit olayının etkili olduğunu gördük” dedi.

    Avrasya Yükseköğretim Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen panellerde uluslararası öğrenci hareketliliğini etkileyen olgular ele alındı. ‘Öğrencilerin Yurt Dışında Eğitim Kararlarını Anlamak’ adlı panelde konuşan ETS Global’den Maria Victoria Calabrese Gomez, son zamanlarda öğrenci hareketliliğini belirleyen en önemli etkenlerden birinin politik gelişmeler olduğunu söyledi.

    ABD’DE TRUMP, İNGİLTERE’DE BREXIT
    Gomez, “Uluslararası öğrenci hareketliliğinde ABD ve İngiltere liderliğini kaybetmeye başladı. Bununla ilgili yaptığımız bir araştırmada sebep olarak ABD’de Trump faktörünün, İngiltere’de ise Brexit olayının etkili olduğunu gördük. Söz gelimi Türkiye’den yurtdışına eğitim almaya gidenlerin gerekçelerinden öne çıkanlardan birinin de ‘Ülkedeki stresli ortamdan kurtulmak’ olması da ilgi çekici” diye konuştu.

    ÖĞRENCİLER BAŞARI SIRASIYLA İLGİLENMİYOR
    Öte yandan yine zirve kapsamında gerçekleştirilen ‘Uluslararası Öğrenci Hareketliliğini Anlamak: Araştırma Sonuçları’ başlıklı oturumda söz alan Essex Üniversitesi’nden Prof. Dr. Yasemin Soysal, öğrencilerin yurtdışında yükseköğretim görme kararlarında en az etken olan olgunun, uluslararası üniversite başarı sıralamaları olduğunu söyledi. Soysal, “Herhangi bir üniversitenin ‘dünyanın en iyi 100 ya da 500 üniversitesi’ gibi listelerde yer alıp almaması, öğrencinin kararını etkilemiyor. Zira bu öğrenciler zaten detaylı bir araştırma yapmış ve hangi üniversitenin kendine uygun olduğunu zaten belirlemiş oluyor” dedi.

    Etiketler: ÖĞRENCİ , Avrasya Yükseköğretim Zirvesi , Politika
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