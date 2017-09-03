Polisten suçüstü!

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 81 ilde uygulanan ‘Alan Denetim Projesi’ kapsamında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi’ndeki henüz inşaatı tamamlanmamış bir apartmana operasyon düzenledi.

Trafik, asayiş, çevik kuvvet ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, bir süre öncesi Serik ilçesinden gelip inşaatı henüz tamamlanmamış 3 apartmanın bekçiliğini yapan Z. D. (40), polisi görünce kaçmak istedi. Apartmanın giriş kapısında polis tarafından yakalanan Z. D.’nin üzerinde yapılan incelemede herhangi bir uyuşturucu maddesine rastlanılmazken, 3 bin liraya yakın nakit para tespit edildi. Bu sırada inşaat içerisinde bulunan Ö. D. (34) isimli bir kişi de içici olduğu gerekçesiyle ekipler tarafından yakalandı.

Ö. D.’nin üzerinde arama yapan polis, içilmeye hazır kokain ile eroin ele geçirdi.Ekipler, inşaat çevresinde narkotik köpeği eşliğinde araştırma çalışması yapmaya devam etti.

Uzun süredir uyuşturucu kullandığı öğrenilen Ö. D.’nin başını duvara yasladığı sırada, hemen duvarın arkasında uyuşturucu sattığı iddia edilen bekçinin ellerini yüzüne kapayarak verdiği görüntü ise dikkat çekti. Bekçi Z. D. ve Ö. D. polis tarafından gözaltına alınarak sorgusu yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

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