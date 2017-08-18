Polisten, kurban pazarlarında sahte para uyarısı

Ataşehir’deki YEDPA Ticaret Merkezi’nin otoparkında kurulan hayvan pazarına gelen polisler, kurban satıcılarına uyarıcı broşürler verirken, gerçek para ile sahte parayı ayırt edebilmeleri konusunu da uygulamalı olarak gösterdi.

Polis ekipleri, hayvan satıcılarına şu tavsiyeleri verdiler: “Anadolu’nun belli yerlerinden emek vererek ve zor şartlar altında geldiniz. Bu noktada sizlerin mağdur olmaması amacıyla sizleri dolandırıcılara, hırsızlara ve sahte paraya karşı bilgilendirme amacıyla buradayız. Öncelikle kurban pazarlarının yoğun olduğu günlerde biraz daha dikkatli olmanızı, başınızda birden fazla müşteri olduğunda biraz daha duyarlı ve dikkatli olmanızı istiyoruz.

Çünkü dolandırıcılar genelde yoğunluğu tercih ederler. Bir müşteri ile alışverişiniz bitmeden, diğer bir müşteri ile alış veriş yapmamanız sizleri daha güvenli kılacaktır. Sizlerin mağdur olmamasını istiyoruz. Döviz ve değeri düşük olan yabancı ülke paralarını yani bilmediğiniz ülke paralarını almamanızı Türk lirası kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Alışverişten sonra üzerinizde fazla miktarda para bulundurmayın.

Hemen bankaya yatırmanız, sizleri daha güvenli hale getirecektir. Tırnakçılık yöntemine karşı müşterilerinizden paraları tek tek almanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü parayı katlayarak aynı parayı iki kez sayıyorlar. ”

Polislerin bu uygulamasının kendilerini çok mutlu ettiğini söyleyen Necmettin Öztürk, “Kırsal kesimden, uzaklardan gelen hayvan satıcılarımız var. Uyanık ve akıllı hareket ederseniz bu tür şeylerle karşılaşmazsınız. Dalgın olursanız, adam sizinle pazarlık yapıp el şıkışırken, diğer taraftan yanındaki kişi cepçilik yapıyor. Alışveriş yaparken sahte para veriyor. Bu tür şeylerle karşılaştık” dedi.

“BİNBİR ZORLUKLA GELİYORUZ”

Murat Eroğlu ise, “3 yıl önce bir kez bana iki tane sahte yüz lira verilmişti. Toplu para olduğu için tek tek hepsine dikkat edemedim. Bankaya gittiğimde paranın sahte olduğunu öğrendim. Polislerimizi bugün bizi bilgilendirdiler. İnşallah bundan sonra böyle bir şey olmayacak.” dedi.

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