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    Polisten kaçtı, yakalanınca 'Ne oldu' diye sordu

    Mehmet IŞIK/KONYA (DHA)
    09.02.2018 - 10:14 | Son Güncelleme:

    KONYA’da polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan ve kovalamaca sırasında 3 polis aracına çarpan sürücü Yunus U., yakalanınca ”Yabancı değiliz ağabey. Neden kovalıyorsunuz? Ne oldu?” diye sordu. 1.34 promil alkollü olduğu belirlenen Yunus U., gözaltına alınırken otomobili de trafikten men edildi.

    Olay, bugün saat 06.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Akyokuş Mevkii’nde meydana geldi. Devriye görevi yapan polis, şüphe üzerine 42 CCV 64 plakalı otomobili durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü Yunus U. otomobiliyle kaçmaya başladı.

    Yaşanan kovalamaca sırasında üç polis aracına çarpan Yunus U. otomobiliyle çıkmaz sokağa girdiğinde bu kez polisin üzerine aracını sürmek istedi. Polis tarafından yakalanan ve 1.34 promil alkollü olduğu tespit edilen Yunus U.,”Yabancı değiliz ağabey. Neden kovalıyorsunuz? Ne oldu?” diye sordu. Yunus U., gözaltına alınırken, otomobili de trafikten men edildi.

    Etiketler: Konya , alkollü araç kullanma , polis , son dakika
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