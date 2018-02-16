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    Polisten kaçtı, yakalanınca 'Ben terörist miyim niye bu kadar kovalıyorsun' dedi

    İHA
    16.02.2018 - 08:49 | Son Güncelleme:

    Konya'da polisle yaşanan kovalamaca sırasında kız arkadaşını ve aracını yol ortasına bırakıp kaçan alkollü sürücü, bir evin bahçesinde yakalanınca “Ben terörist miyim niye bu kadar kovalıyorsun” dedi.

    Olay, merkez Karatay ilçesinde meydana geldi. Ankara Caddesi sanayi bölgesinde devriye gezen polis ekipleri, durumundan şüphelendiği 42 SS 706 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Sürücünün dur ihtarına uymayarak kaçmaya başlaması üzerine kovalamaca başladı. Polis ile sürücü arasında yaşanan kovalamaca Ankara Caddesi üzerinden Galericiler Sitesi, Yeni Toptancılar Sitesi'ndeki çeşitli sokaklarda devam etti. Kaçan aracı durdurmak için çok sayıda polis ekibi de bölgeye sevk edildi.

    Polisten kaçtı, yakalanınca Ben terörist miyim niye bu kadar kovalıyorsun dedi
    ARACINI BIRAKIP KAÇTI

    Yakalanacağını anlayan sürücü, 10499. Sokak'ta otomobili ve içindeki kız arkadaşını bırakıp yaya olarak kaçmaya çalıştı. Şahıs bir evin bahçesindeki ağaçların arasında saklanırken yakalanarak gözaltına alındı.

    Polisten kaçtı, yakalanınca Ben terörist miyim niye bu kadar kovalıyorsun dedi
    Alkol muayenesi yapılmak istenen ve polise güçlük çıkaran sürücü Erdal D.’nin “Ben terörist miyim niye bu kadar kovalıyorsun” demesi dikkat çekti. Alkol ölçümü yaptırmayan alkollü sürücü Erdal D.'nin hastanede yapılan testlerde 1.20 promil alkollü olduğu belirlendi.

    Polisten kaçtı, yakalanınca Ben terörist miyim niye bu kadar kovalıyorsun dedi
    Kovalamaca sırasında araçta bulunan sürücü Erdal D.’nin kız arkadaşı S.B. (17) de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemler için ekip aracına bindirilen S.B’nin bu sırada polislerden araçtaki içkisini istemesi dikkat çekti.

    Polisten kaçtı, yakalanınca Ben terörist miyim niye bu kadar kovalıyorsun dedi
    İKİNCİ KEZ ALKOLLÜ YAKALANDI, ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

    İkinci kez alkollü araç kullanmaktan yakalanan sürücüye, hız ihlali, kırmızı ışıkta geçmek, alkollü araç kullanmak, dur ihtarına uymamak, trafiği tehlikeye düşürmekten idari para cezası kesilirken, araç da trafikten men edildi. Araçtaki iki şahıs işlemlerin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

    Etiketler: Konya , alkollü araç kullanmak , trafikten men , son dakika
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