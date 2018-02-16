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    Polisten kaçan sürücü: 'Ben terörist miyim bu kadar kovalıyorsunuz

    Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)
    16.02.2018 - 12:15 | Son Güncelleme:

    Konya'da polisin ’Dur’ ihtarına uymayıp otomobiliyle kaçan Erol D., kovalamaca sonucu polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, polise,”Ben terörist miyim,bu kadar kovalıyorsunuz? Onu anlamadım. Ben vatan haini miyim?" dedi.Kontrolde 1.20 promil alkollü çıkan Erol D.’nin ehliyetine alkollü araç kullanmaktan el konulduğu belirlendi.

    Olay, bugün saat 03.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Ankara Yolu’nda meydana geldi. Devriye görevi yapan polis, şüphe üzerine 42 SS 706 plakalı otomobili durdurmak istedi. Sürücüsü Erol D. isepolisin ’Dur’ ihtarına uymayıp, kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucu Erol D.,kız arkadaşı S.B.’yi (17) otomobilde bırakıp, aracı terk ederekkaçtı. Polis. Erol D.’yi yakındaki bir apartmanın bahçesinde gizlendiği çalılıklar arasında yakaladı.

    Gözaltına alınanErol D., polise”Ben terörist miyim,bu kadar kovalıyorsunuz? Onu anlamadım. Ben vatan haini miyim?" dedi. Yapılan kontrolde 1.20 promil alkollü çıkan Erol D.’nin ehliyetinin bulunmadığı belirlendi. Şüphelinin ehliyetine daha önce alkollü araç kullanmaktan el konulduğu ortaya çıktı.Otomobili trafikten men edildi, soruşturma başlatıldı.

    Etiketler: KONYA , Polis , karatay , son dakika
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