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    Polisten inanılmaz yöntem! Taksicinin katili böyle yakalandı

    İHA
    08.01.2018 - 14:01 | Son Güncelleme:

    Adana'da taksicinin boğazını kesip 15 yerinden bıçakladıktan sonra nişanlısını ve ailesini öldürmek isterken yakalanan cinayet şüphelisinin bulunması için termal kamera kullanıldığı ortaya çıktı.

    Olay, 3 Ocak günü Sarıçam ilçesi Çiçekli Mahallesi’nde meydana geldi. Sabah saatlerinde yol ortasında duran 01 T 1733 plakalı otomobilin bagaj kısmında kan lekesini fark eden tarım işçileri aracın 15 metre ilerisinde kanlar içinde hareketsiz yatan bir kişi görünce durumu polise bildirdi. Şehir merkezinden yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan köye giden 112 Acil Servis ekibi hareketsiz yatan kişinin boğazının kesilerek öldürülmüş olduğunu tespit etti.

    Polisten inanılmaz yöntem Taksicinin katili böyle yakalandı

    Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptığı araştırmada boğazı kesilerek öldürülen kişinin taksicilik yapan Yaşar Özgan olduğunu belirledi. Polis kısa sürede cinayeti bir apartmanda özel güvenlik elemanı olarak çalışan Fuat D.'nin (37) işlediğini belirledi. Polis zanlının yaya kaçtığını ve fazla uzağa gidemeyeceğini tespit ederek, helikopter, drone, iz köpeği ve özel harekât polisiyle yapılan operasyonda yakalandı.

    TERMAL KAMERA İLE ARANDI

    Cinayet şüphelisinin yakalanması için o gün helikopter, drone, iz köpeği ve özel harekâtın seferber edildiği görülmüştü. Ancak daha çok Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bölücü terör örgütü PKK'lı teröristler sınırdan geçerken ya da bir asker karakoluna saldırı yapmak isterken tespit etmek için kullanılan termal kameranın da bu cinayet şüphelisini yakalamak için Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız’ın talimatıyla kullanıldığı ortaya çıktı.

    Bölgenin çam ağacı ve narenciye ağacıyla kaplı olması ve cinayet şüphelisinin yaya kaçtığının kesin olarak tespit edilmesinden dolayı insan ısısına duyarlı,  termal kamera drone'a monte edilerek kullanıldı. Havadan bütün ağaçlık alan taranarak ağaç aralarına ve içine saklanan bütün canlılar termal kamera ile ısılarından tek tek tespit edildi. Bu çalışmaların sonunda cinayet şüphelisi de olaydan 3 saat sonra taksicinin cesedi olay yerinden henüz kaldırılmadan yakalandı.Şüpheli yakalandıktan sonra, kendisini terk eden nişanlısını kaçırmayı planladığını, gelmemesi halinde onu ve ailesini katledeceğini söylemiş,  çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

    Etiketler: katil
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