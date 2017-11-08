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    Polisteki bilgileri çetelere gönderdi

    BERLİN
    08.11.2017 - 13:25 | Son Güncelleme:

    Berlin Emniyet Müdürlüğü'nde staj yapan bir öğrencinin, polis tutanaklarında yer alan bilgileri çetelere sızdırdığı ortaya çıktı.

    RRB televizyonunun haberine göre adı açıklanmayan Arap kökenli 20 yaşındaki kız, Berlin Emniyet Müdürlüğü'nün Schöneberg'deki biriminde staja başladı. Ancak genç kız, bir süre sonra polisin Arap çeteleri ve suça eğilimli Ortadoğulularla ilgili bilgi, belge ve fotoğrafların yer aldığı tutanakların fotoğrafını çekti. Bunları da cep telefonuyla adı geçen çete üyelerine ve suça eğilimli olarak gösterilen Ortadoğululara gönderdi. Sızıntıyı tespit eden polis, genç kızın stajını son verdi. Savcılık stajyer hakkında soruşturma açtı.

    Etiketler: muhbir
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