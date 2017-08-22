Polisli-bekçili kavga kamerada

İSTANBUL Halıcıoğlu’nda, 17 Ağustos gecesi alkol alıp evinin sokağında huzursuzluk çıkardığı iddiasıyla gece bekçileri Zafer Ö.’ye (28) müdahale etti. 14 Ağustos’ta göreve başlayan mahalle bekçileri ile bir polis memuru şikâyet üzerine olay yerine intikal etti. Üzerinde silah bulunan Zafer Ö., görevlilere direndi. Zafer Ö.’nün kardeşi Eser Ö. ile annesinin de evden çıkması üzerine tartışma daha da alevlendi. Arbede sırasında Zafer Ö.’nün elindeki silah ateş aldı. Ancak şans eseri kimse yaralanmadı.



‘EVLADIM O BENİM’

İki taraf arasında karşılıklı küfürleşmelerin yaşandığı sırada kavgayı ayırmaya çalışan Zafer Ö.’nün annesinin ”Evladım o benim” diye bağırırken bekçiler tarafından tekmelendiği iddia edildi. Zafer Ö.’nün darp edilme anlarını bir vatandaş evinin penceresinden cep telefonuna kaydetti.



'ANNEMİ BAYILTTI'

Zafer Ö. ve kardeşi Eser Ö. gözaltına alındı. Eser Ö. emniyetten serbest bırakılırken, Zafer Ö, tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Zafer Ö. ifadesinde, “Polis memurları tarafından darp edildim. Bir bekçi de kavga esnasında annemi bayılttı. Pazar sokağında kamera yok diye oraya götürüldüm. Bir kez de orada darp edildim” dedi. Nöbetçi hâkimlik, şüpheli Zafer Ö.’nün tutuklanmasına karar verdi.