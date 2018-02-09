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    Polisleri şaşkına çeviren manzara... Yatağın altına gizli geçit yapmış

    DHA
    09.02.2018 - 10:06 | Son Güncelleme:

    KAYSERİ’de kaçak sigara satıldığı ihbarı üzerine bir eve baskın düzenleyen polisler, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Evinin yatak odasında yatağın altındaki bazadan girilen gizli geçitte yapılan aramada 25 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi.

    İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Irak’tan yüklü miktarda kaçak sigara getirileceği yönünde ihbar aldı. Harekete geçen ekipler, A.Y.’nin merkez Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesi’nde bulunan evini takibe aldı. Kaçak sigaraları evine götüren A.Y.’ye baskın yapıldı. Evde yapılan aramada A.Y.’nin yatak odasında yatağın altındaki bazanın içinden ulaşılan gizli geçit olduğu belirledi.

    Özel olarak yaptırıldığı belirlenen geçitte yapılan aramada 25 bin 250 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Kaçak sigara dolu gizli geçidi gören polisler de şaşırdı. Gözaltına alınan A.Y.’nin sorgusu sürüyor.

    Polisleri şaşkına çeviren manzara... Yatağın altına gizli geçit yapmış

    Polisleri şaşkına çeviren manzara... Yatağın altına gizli geçit yapmış

    Etiketler: Kayseri , baza , yatak , gizli geçit , kaçakçılık , kaçak sigara , sigara kaçakçılığı , son dakika
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