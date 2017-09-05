Polisler sırayla sırtlarına taşıdı

Olay, Sinop'un Hamsilos mevkinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla serinlemek için denize giren Oğuz Koçak, bir süre sonra fenalaşıp boğulma tehlikesi geçirdi. Durumun polis ve sağlık ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Oğuz Koçakın olduğu yere gidemeyince polisten yardım istedi.Olay yerine gelen dalgıçlar Oğuz Koçakı bulunduğu yerden çıkarttı. Tamamen ağaç ve kayalardan oluşan alana sağlık ekiplerinin girememesi üzerine polis memurları, Oğuz Koçakı sırayla sırtlarına alarak yaklaşık 300 metre taşıdıktan sonra ambulansa teslim etti. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen Oğuz Koçak Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.