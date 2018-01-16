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    Polisler baskın yaptı... Duvardan 10 milyon dolar çıktı!

    Hürriyet Haber
    16.01.2018 - 09:37 | Son Güncelleme:

    Çin'de yolsuzluk operasyonu yapan polis takip ettiği şüphelinin evindeki duvarı yıktı. Polisler tuğlaların içine gizlenmiş 60 milyon Yuan yani 10 milyon dolar para buldu.

    Çin'de yolsuzluk soruşturması kapsamında bir apartman dairesinde arama yapan polis, duvarın içine saklanmaış yaklaşık 10 milyon dolar değerinde Çin Yuan'ı buldu.

    Shuang Fei olarak bilinen gübre şirketinin yolsuzluk yaptığı ve rüşvet ile iş yürüttüğü ihbarını alan polisoperasyon başlattı. Soruşturma sonucunda biri şirketin yasal temsilci olmak üzere üzere 4 kişi gözlatına alındı. Polisin, yasal temsilcinin evinde yaptığı aramada duvarların arasına gizlenmiş 60 milyon Yuan bulundu.

    SOSYAL MEDYA ÇALKALANDI

    Videonun Çin'deki sosyla medya sitelerinde yayınlanmasından sonra bir kadının satın aldığı apartman dairesinin duvarında gizlenen paraları bulduğu dedikoduları yayıldı ama polis yaptığı açıklamada bu iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

    Etiketler: PARA
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