Polisler 1 botu 3 yıl giyecek

‘Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikler özetle şöyle: Artık polisler kendilerine verilen botu 1 yıl değil, 3 yıl giyecek. Polislere yılda 1 değil, 2 yılda bir kazak verilecek. Üniforma üstüne giyilecek mont 2 yıl yerine, 3 yılda bir yenilenecek. Parkalar 3 yıl yerine 5 yılda bir yenilenecek. Kış için 2 gömlek, yaz için tişört verilecek. Kadınlara ‘pantolon veya etek’ seçeneği sunulmayacak; sadece pantolon dağıtılacak. İstenilmesi halinde kadınlara yılda 2 başörtüsü verilmesi uygulaması devam edecek. Emniyet-Sen Basın Sözcüsü Emrah Aytekin, “En kaliteli botu bile 3 yıl giyemezsiniz. Tüm gün ayakta kalan polisler, bu botlarla nasıl idare edecek” dedi.