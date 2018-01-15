Polisin silahından çıkan mermiyle yaşamını yitirdi... Cenazeye polisler de katıldı

Milli Egemenlik Bulvarı'ndan Kavaklık Mahallesi istikametine 34 HS 0981 plakalı otomobili ile seyir halinde bulunan 16 yaşındaki Ekrem Görkem Karakan, 31 Aralık gecesi polis kontrol noktasında "Dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Otomobil, trafik ışıkları direğine çarparak dururken polis memuru H.B.'nin açtığı ateş sonucu yaralanan Karakan ağır yaralandı. Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan genç, yoğun bakımda tedavi görürken 13 günün ardından hayatını kaybetti.

ORGANLARI 3 KİŞİYE UMUT OLDU



Ehliyetsiz olduğu için polisten kaçtığı belirlenen lise öğrencisi gencin organları, ailesi tarafından bağışlandı.. Karakan'ın organları Gaziantep'te yaşadığı belirtilen 3 ailenin umudu olu. Yapılan başarılı operasyonla gencin 2 böbreği ve karaciğeri alınarak, hastalara nakli için gönderildi.



Organ nakli ve defin işlemlerinin ardından gencin cenazesi, Bahattin Nakıboğlu Cami'nde öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığa defnedildi. 4 kardeşin en küçüğü olan Ekrem Görkem'in cenaze namazına annesi Naime, babası Sedat ve kardeşlerinin yanı sıra Gaziantep Emniyet Müdürlüğü personeli polisler de katıldı. Gencin cenazesi okunan dualarla son yolculuğuna uğurlandı.