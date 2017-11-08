Polisin dinlemesine takıldı! Şifre: ’maç başına 900 lira’

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, O.S. ile A.Ö.’nün bir eskort sitesi üzerinden lüks otellerde fuhuş yaptırdığını tespit etti. Polis ekipleri, O.S., ile A.Ö.’nün telefonlarını dinlemeye aldı. Ekipler, 'yeni transfer var', 'maç başına 900 lira', 'imza için otelde bulaşalım' gibi parolaları çözmesiyle operasyon başlattı.



Polis O.S. ve A.Ö.’nün, 2 kadın ile lüks bir otelde müşteri beklediğini tespit etti. Burada operasyon düzenleyen polis, O.S., A.Ö. ile B.E. ve S.P. adlı kadınları gözaltına aldı. O.S. ile A.Ö.’nün kadınları, Antalya ve çevresinden getirdiği ifade edildi. B.E. ve S.P. adlı kadınlar, ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, fuhuş yaptırdığı tespit edilen O.S. ile A.Ö., adliyeye sevk edildi.







