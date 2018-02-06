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    Polisin burnunu böyle kırdı

    Zeki GÜNAL (DHA)
    06.02.2018 - 10:44 | Son Güncelleme:

    Şişli'de kovalamaca sonrası yakalanan hırsızlık şüphelisi polisin burnunu kırdı.

    Olay, dün öğle saatlerinde yaşandı. Kurtuluş Eşref Efendi Sokak'ta bir binaya giren hırsızlık şüphelisini fark edenler durumu polise bildirdi. Ekipler, kısa sürede bölgeye ulaştı. Polisleri fark eden şüpheli kaçmaya başladı. Polis de hırsızlık şüphelinin peşine düştü. Kovalamaca sırasında polis havaya ateş de açtı.
    Bir süre sonra yakalanan şüpheli polise direnmeye başladı. Bu sırada hırsızlık şüphelisi polislerden birine yumruk attı. Polis memurunun burnu, aldığı darbe sonucu kırıldı. Polis hastaneye kaldırılırken, hırsızlık şüphelisi Feriköy Polis Merkezi'ne götürüldü.

    Etiketler: Polis , Hırsız , burun , son dakika
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