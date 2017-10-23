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    Polisin aradığı adam düğün konvoyunda yakalandı

    BERLİN
    23.10.2017 - 17:37 | Son Güncelleme:

    ALMANYA'nın Bonn kentinde Türk düğün konvoyunda silahla havaya ateş edilince kentte hareketli dakikalar yaşandı. Konvoyun arasında silahla ateş edilmesi üzerine polis konvoyu durdurdu. Konvoydakiler ile polis arasında kısa süren bir tartışma yaşandı.

    Çevredekilerin cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde bir kişi, mavi renkli bir arabadan inip çevrede oturanlar ile yayalara aldırmadan silahını çekip havaya ateş ediyor. Ardından konvoydan bulunan başka bir kişinin uyarısıyla silahını beline sokuyor. Olay yerinden uzaklaşıyor. Konvoyun önünü kesen polis, gelin arabası da dahil 15 aracı dururdu.

    Polisin aradığı adam düğün konvoyunda yakalandı

    Otomobillerde silah aradı. Ancak silah bulamadı. Daha sonra da konvoyun yoluna devam etmesine izin verdi. Yapılan kimlik kontrolleri sırasında ise firari bir kişi yakalandı. Çok şık giyinen 23 yaşındaki kişi hakkında yakalama emri bulunduğu için tutuklanarak Köln cezaevine kondu.

    Polisin aradığı adam düğün konvoyunda yakalandı

    Polis sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'Evlilik nedeniyle yapılan sevinçleri anlayışla karşılıyoruz. Ancak böyle sevgi gösterileri Almanya'da yasak. Sorumlular hakkında yasal işlemler yapılacak”

    Etiketler: düğün konvoyu , bonn , havaya ateş etti , aranan
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