Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet >Gündem>Polisin 'alkol' sorusuna böyle cevap verdi: Hacca gidip geliyorum

    Polisin 'alkol' sorusuna böyle cevap verdi: Hacca gidip geliyorum

    Cüneyt ÖZFİDAN/ ZONGULDAK, (DHA)
    08.09.2017 - 15:34 | Son Güncelleme: 08.09.2017 - 15:34

    ZONGULDAK'ta, kontrolden çıkarak bir evin bahçesine uçan kamyonetten yara almadan çıkan sürücü 68 yaşındaki Nurettin Yıldız, "Alkollü müydün?" diye soran polise, "Hacca gidip geliyorum" diye cevap verdi.

    Kaza, saat 12.00 sıralarında Yayla Mahallesi Mimar Süreyya Aytaç Caddesi'nde meydana geldi. Kent merkezine gidenNurettin Yıldız yönetimindeki 67 EZ 729 plakalı kamyonet, rampa inerkensürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırımı ve demir korkulukları aşıp evin bahçesine uçtu. Bahçedeki ağaca çarpan ve duvarda askıda kalan kamyonetin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

    Araçtan çıkan sürücü Yıldız, "Şu işe bak ya. Arabayı nasıl çıkaracağız oradan? Arabayı almak oradan mesele" diye yakındı.Bu sırada sağlık ebinin ambulansta müdahlesini kabul etmeyen Yıldız,"Alkollü müydün?" diye soran trafik polisine, "Hacca gidip geliyorum" cevabını verdi.Kamyonetten düşen parçaları toplayan Yıldız,sağlık görevlilerinin ısrarı üzerine ambulansta kontrolden geçirilip tekrar aracının yanına geldi.

    Sürücü Yıldız,35 yıldır şoförlük yaptığını, ilk kez başına böyle bir şey geldiğini söyledi. Yıldız, "Biraz hızlıydım,Kömür sıram vardı ona yetişeyim diye hızlı gidiyordum. Direksiyon hakimiyetini kaybettim" dedi.

    Etiketler: Zonguldak , kaza , alkol
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri