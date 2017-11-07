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    Polisi arayıp 'eşimin aşığını terasta öldürdüm' dedi

    Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)
    07.11.2017 - 10:20 | Son Güncelleme:

    Antalya’da 40 yaşındaki Yılmaz B., eşi Rukiye B.’nin kendisini aldattığını iddia ettiği kuafor 28 yaşındaki Ramazan Acar’ı, bıçaklayarak öldürdü. Olaydan sonra polisi arayan Yılmaz B., "Eşimin aşığını terasta öldürdüm" diyerek ihbarda bulundu. Ramazan Acar’ın ilçede kuaförlük yaptığı, Rukiye B.’nin de müşterisi olduğu iddia edildi.

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    • Polisi arayıp eşimin aşığını terasta öldürdüm dedi
    • Polisi arayıp eşimin aşığını terasta öldürdüm dedi
    • Polisi arayıp eşimin aşığını terasta öldürdüm dedi
    • Polisi arayıp eşimin aşığını terasta öldürdüm dedi

    Kepez İlçesi Altınova Mahallesi’ndeki olay, saat 00.30 sıralarında 3 katlı binanın teras katında meydana geldi. Bir karot (beton delme) firmasında çalışan Yılmaz B., gece yarısı eve geldiğinde dairesinden çıkan Ramazan Acar’la karşılaştı. Yılmaz B.’nin yanında taşıdığı bıçağı çıkarması üzerine Ramazan Acar terasa kaçarken, Rukiye B. ise kendisini eve kilitledi. Elinde bıçakla terasa çıkan Yılmaz B., kısa süre boğuştuğu Ramazan Acar’ı belinden tek bıçak darbesiyle öldürdü.

    POLİSİ ARAYIP OLAYI BİLDİRDİ

    Ardından dairesine inen Yılmaz B., kapıyı açamayınca 155 Polis İmdat hattını arayarak, "Eşimin aşığını terasta öldürdüm" diyerek ihbarda bulundu. Bir süre kapının önünde bekleyen Yılmaz B., ardından olay yerinden kaçtı. Eşinin gitmesinin ardından daireden çıkan Rukiye B., terasta Ramazan Acar’ın kan içindeki cesediyle karşılaştı. Kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri, Rukiye B.’nin ifadesine başvurdu. Polis ve sağlık ekiplerinin incelemesinden sonra Ramazan Acar’ın cesedi Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi.

    Polis ekipleri yaklaşık yarım saat sonra Yılmaz B.’yi Kepez İlçesi Baraj Mahallesi’nde yakaladı. Şüphelinin olayda kullandığı bıçak da ele geçirildi. Yılmaz B. ve eşi Rukiye B., sorguları yapılmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ne götürüldü. Ramazan Acar’ın, ilçede kuaförlük yaptığı, Rukiye B.’nin de müşterisi olduğu iddia edildi.

    Etiketler: aldatma iddiası
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